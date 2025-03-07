مواعيد عرض وإعادة مسلسل عقبال عندكوا في رمضان 2025

يواصل مسلسل "عقبال عندكوا" تصدر اهتمامات الجمهور خلال موسم رمضان 2025، حيث يُعرض ضمن قائمة الأعمال الكوميدية الفانتازية التي تمزج بين الإثارة والتشويق.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "عقبال عندكوا"قناة CBC العرض الأول: 8:30 مساءً الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا.

قناة CBC دراما

العرض الأول: 10:30 مساءً الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا الإعادة الثانية: 7:30 صباحًا قناة ON العرض الأول: 12:15 صباحًا الإعادة: 8:00 صباحًا.

قناة ON دراما

العرض الأول: 6:00 مساءً الإعادة الأولى: 4:30 صباحًا الإعادة الثانية: 1:30 مساءً منصة Watch It متاح للمشاهدة في أي وقت بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قصة مسلسل "عقبال عندكوا"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي فانتازي حول فتاة تهرب مع حبيبها من كوكب آخر إلى الأرض بعد رفض والدها زواجهما، لتواجه هناك أنماطًا مختلفة من العلاقات الزوجية، مما يؤدي إلى مواقف طريفة ومفاجآت غير متوقعة.

أبطال وصناع المسلسل

يشارك في بطولة العمل إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد كل من:محمد ثروت،إنعام سالوسة،عارفة عبد الرسول،علاء مرسي،حجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي. ويعيد هذا العمل الثنائي إيمي وحسن إلى الشاشة معًا بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعمالهما المشتركة في "عزمي وأشجان".

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