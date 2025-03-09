هل تتزوج بدرة وفهمي في مسلسل كامل العدد 3.. إليك التفاصيل

مسلسل كامل العدد 3.. مع بداية الحلقة الجديدة من مسلسل كامل العدد ، تتطور العلاقة بين بدرة وفهمي ( أحمد بهاء ). وتنتهي بطلبه الزواج منها ولكنها تطلب منه اعطائها فرصه للتفكير.

ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل مسلسل كامل العدد 3.

مسلسل كامل العدد 3

ابطال مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد 3 يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي .



وفي سياق متصل، شاركت بدرة كممثلة لأول مرة في كامل العدد الجزء الأول، وجسدت شخصيتها الحقيقية في العمل وهي بدرة الراقصة، ولكن دخلت خطوط درامية وهي أنها تزوجت من عمر (مصطفى درويش ) واعتزلت الرقص وتطورت شخصيتها في الجزء الثاني وأصبح لديها تؤام منه بعد وفاته، وتعيش مع حماتها فوزية ( ميمي جمال ) وتستمر شخصيتها في الجزء الثالث من العمل .

قصة مسلسل كامل العدد 3



ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.

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