أحداث مسلسل كامل العدد 3.. الحلقة الثامنة عودة ابن دينا الشربيني ومنعه من السفر
تتصاعد أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، بين عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة من تطورات الحلقة، هذا العمل الذي يدور في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي المكون من 15 حلقة.
يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.
أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، عودة شريف، ابن دينا الشربيني، من الخارج، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة معها بعد انتشار أخبار عن سهره مع الفتيات، حاول شريف إقناع والدته ببراءته، ونفى كل ما قيل عنه، لتتراجع عن شكوكها.
اجتمع أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلاد الجد، أحمد كمال، والد دينا الشربيني، وسط أجواء من الفرح، حيث تكفل حسين فهمي بإعداد التورتة بنفسه، مضيفًا لمسة خاصة للحفل.
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على الجانب الآخر، استمرت القطيعة بين شريف ووالده يزبك، حيث رفض شريف مسامحته رغم محاولات الأخير لكسب وده والحصول على فرصة ثانية لإصلاح علاقتهما.
في نهاية الحلقة، اتخذت دينا الشربيني قرارًا حاسمًا لمنع ابنها من السفر بعد اكتشاف نواياه بالانفلات والسهر بالخارج، حيث قامت بإخفاء جواز سفره، مما ينبئ بمزيد من التوتر في الحلقات القادمة.
قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3
يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.
موعد عرض مسلسل كامل العدد 3
يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.
العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.
كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.
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