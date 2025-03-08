أحداث مسلسل كامل العدد 3.. الحلقة السابعة شريف سلامة يراقب ابنته والنتيجة صادمة

تتصاعد أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3، بين عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة من تطورات الحلقة، هذا العمل الذي يدور في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي المكون من 15 حلقة.



يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.



أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3



بعد أن اكتشف شريف سلامة أن ابنته على علاقة بزميلها يوسف عمر، وأنها تسهر خارج المنزل، قررت دينا الشربيني وضع خطة لمراقبتها ضمن أحداث مسلسل كامل العدد 3، وبالفعل توجها معًا إلى الكلية وحضرا إحدى حصص المسرح، حيث شاهداها أثناء التمثيل مع يوسف عمر.

مسلسل كامل العدد 3

في تطور غير متوقع، أخبرتهم بدرة، الراقصة وزوجة طليق دينا الشربيني المتوفى (الذي يجسد دوره مصطفى درويش)، بأن ابنة شريف سلامة لم تكن في عيد ميلاد كما ادعت، بل كانت في مكان غريب تملؤه الأجواء غير المعتادة وأغانٍ غير مألوفة.

انطلق شريف سلامة ودينا الشربيني إلى الموقع المريب للتحقق مما يجري، لكن المفاجأة أنهما انتهيا بالاندماج في الأجواء، حيث انسجما مع الموسيقى والرقص.

في ختام الحلقة، عاد ابن دينا الشربيني من السفر، وهو لاعب كرة قدم، ليصنع مفاجأة كبيرة للعائلة، مما زاد من التشويق للأحداث القادمة.



قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد 3

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة مسلسل كامل العدد 3 أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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