تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة السادسة..أزمات متلاحقة في عائلة دينا الشربيني
تتصاعد أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 3، بين عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة من تطورات الحلقة خاصة بعد ظهور نجلاء المقدمة ابنة إسعاد يونس، هذا العمل الذي يدور في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي المكون من 15 حلقة.
يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.
أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 3
بدأت الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 3 بحدث مؤثر، حيث أُصيب عمر، ابن دينا الشربيني وشريف سلامة، بمرض الحصبة، وسرعان ما انتقلت العدوى إلى والده ولتفادي أي مضاعفات، قررت العائلة إرسال الأطفال إلى مزرعة جدهم، والد دينا الشربيني.
كما تفاجأت دينا الشربيني ضمن أحداث مسلسل كامل العدد 3، بأخبار متداولة عن ابنها، الذي يلعب كرة القدم خارج مصر، تفيد بأن مستواه تراجع بسبب سهره المستمر مع فتاة جميلة.
وعلى جانب آخر، طلبت ابنتها أمينة العيش مع والدها يزبك، وسعت للحصول على وصايته.
من ناحية أخرى، شهدت ابنة شريف سلامة تطورات في حياتها العاطفية، حيث أنهت خطوبتها وطورت علاقتها بيوسف عمر. وفي إحدى السهرات، علم حبيبها السابق بالأمر، مما دفعه لإبلاغ والدها بحقيقة علاقتها بيوسف، ليضعها ذلك في موقف صعب أمام عائلتها.
قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3
يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.
موعد عرض مسلسل كامل العدد 3
يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.
العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.
كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.
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