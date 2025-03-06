تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد 3وسبب طلاق احمد عبد الوهاب

توطدت علاقة حسين (احمد عبد الوهاب) بمولي (مريم الخشت) والتي عبرت عن اعجابها برواياته وبدا يحكي لها عن سبب طلاقه من زوجته الاولى. حيث رفضت عمله في الصحافة والكتابة وانه لديه طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

ٲبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد 3 يضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، شريف سلامة، مريم الخشت، إسعاد يونس، الراقصة بدرة، حسين فهمي، ألفت إمام، ميمي جمال، إنجي المقدم، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل الكابتن ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة 2 بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويذكر أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسرحية حاوريني يا كيكي التي عرضت في موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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