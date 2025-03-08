موعد إعادة مسلسل كامل العدد الحلقة 8.. وأحداث مثيرة مع العائلة

موعد إعادة مسلسل كامل العدد 3.. عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3 حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبطال العمل محاولة العائلة العثور على جواز السفر الخاص بشريف، بعد أن أخفته ليلى منه حتى تمنعه من السفر بسبب الفتاة التي يعرفها في تركيا.

وبناءً على ذلك هناك الكثيرون ممن لم يشاهد الحلقة يبحثون عبر شبكة الإنترنت عن موعد إعادة مسلسل كامل العدد 3.

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ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3

وقبل معرفة موعد إعادة مسلسل كامل العدد 3، فإنه قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3 محاولة العائلة العثور على جواز السفر الخاص بشريف، بعد أن أخفته ليلى منه حتى تمنعه من السفر بسبب الفتاة التي يعرفها في تركيا، والتي كانت السبب في تراجع مستواه الكروي.

وبعد رحلة طويلة من البحث عن جواز السفر فقدت العائلة الأمل في العثور في المنزل، كما أن ليلى لن ترغب في إخبار أحد عن مكانه حتى لا يأخذه شريف خوفا منها عليه.

ولم يجد أحمد جواز السفر الذي كان يبحث عنه حتى يعطيه لشريف ليسافر، تجنبا لتعرضه لغرامة ودفع شرط جزائي بسبب العقد بينه وبين نادي الكرة التركي، المتعاقد معه في تركيا.

وذهب شريف للمزرعة على أمل إيجاد جواز السفر هناك، لكنه أثناء بحثه وجد صور ليلى برفقة يزبك طليقها فضلا عن الجوابات التي كانت بينهم، ما جعله يغضب كثيرا.



أبطال مسلسل كامل العدد 3



ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

قصة مسلسل كامل العدد 3



ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.



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