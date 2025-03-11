موعد إعادة عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة الحادية عشرة.. إليك تفاصيل الأحداث

شهدت الحلقة الحادية عشرة تطورات في أحداث مسلسل كامل العدد 3، مع عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة، مما زادت الأحداث أكثر إثارة وتشويق، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.

مسلسل كامل العدد 3

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كامل العدد 3

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كامل العدد 3 العديد من التطورات المفاجئة والمغامرات المثيرة، حيث كان الحدث الأبرز هو ظهور لاعب كرة القدم ميدو في منزل ليلى (دينا الشربيني) حيث جاءت زيارته لإقناع أحمد (شريف سلامة) بالعودة إلى كرة القدم والابتعاد عن العلاقات النسائية، وهو ما نجح فيه بالفعل بعدها، قررت ليلى تسليمه جواز سفره، وسافر في النهاية.

على جانب آخر، خاض أحمد تجربة جديدة عندما قرر تعلم قيادة الدراجة النارية، ليصبح مثل شادية (إنجي المقدم) ويزبك (صالح عبد النبي)، حيث نال تشجيعًا كبيرًا منهما ومن ابنه المبهور بهما لكن المغامرة لم تكتمل بسلام، حيث تعرض أحمد وليلى لحادث في نهاية التجربة.

في الوقت ذاته، توجهت ليلى مع ابنتها وشادية إلى الصحراء في مبادرة لتنظيف النفايات، لكن ليلى ضاعت وسط الرمال، بينما وجد أحمد نفسه في موقف غير مألوف مع ابنه ويزبك، حيث تورط في روتين لم يعتد عليه.

مع اقتراب نهاية الحلقة، خرجت ابنة أحمد للسهر مع زميلها علي من الجامعة، والتقطا صورًا انتشرت لاحقًا ووصلت إلى صديقتها القديمة، التي قررت التدخل وأخذها من النايت كلوب لكن الأمور زادت تعقيدًا عندما لاحظ أحمد تأخرها وواجهها بغضب، ليكتشف في النهاية وجود مخدرات داخل حقيبتها، كان علي قد تركها معها دون علمها، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحلقات القادمة.



قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



مسلسل كامل العدد 3

موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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