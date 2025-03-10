ملخص أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة العاشرة.. أزمة جواز السفر

شهدت الحلقة العاشرة تطورات في أحداث مسلسل كامل العدد 3، وتحديدًا بعد منع دينا الشربيني ابنها من السفر، مما زادت الأحداث أكثر إثارة وتشويق، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.

مسلسل كامل العدد 3

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد 3



شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3 استمرار حالة الفوضى التي يثيرها أبناء ليلى (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامة)، مما أدى إلى تدخل الشرطة وكرد فعل، قررت ليلى معاقبة أبنائها بمنعهم من الخروج من المنزل أو زيارة بيت جدهم، مما تسبب في نشوب مشادة بينهم، خاصة أمام "سلمى" صديقة ابن أحمد، التي جاءت في أول زيارة لهم إلى المنزل.

وفي أجواء سعيدة، احتفلت العائلة بزواج يزبك، الذي يجسد دوره صالح عبد النبي، من شادية (إنجي المقدم) وخلال الحفل، طلب ابن يزبك، لاعب كرة القدم، من والده مساعدته في استخراج بدل فاقد لجواز سفره، بعدما رفضت ليلى تسليمه له وبالفعل، بدأ الشاب في إجراءات استخراج الجواز، لكنه لم يستلمه بعد.

مسلسل كامل العدد 3

على الصعيد العاطفي، شهدت الحلقة تطورات مثيرة في علاقة مريم الخشت، التي بدأت مشاعرها تتحرك تجاه أحمد عبد الوهاب بسبب الوقت الذي عاشه في المزرعة لكن المفاجأة جاءت عندما عاد حبيبها السابق وقرر قراءة الفاتحة للارتباط الرسمي، مما جعلها في حالة اضطراب عاطفي، غير قادرة على تحديد ما تريده بالفعل.

وفي سياق آخر، فكرت بدرة في الزواج مرة أخرى وعرضت الأمر على حماتها، التي تجسد دورها ميمي جمال وعلى الرغم من وفاة ابنها، لم تعترض الحماة على زواج بدرة، مما شكل مفاجأة لها.

في تطور جديد، قررت ليلى تنفيذ خطة لإنقاذ ابنها، وفي نهاية الحلقة، فوجئ ابنها بمفاجأة غير متوقعة، حيث أحضرت له لاعب كرة القدم الشهير ميدو إلى المنزل، ليطرق باب غرفته، مما أثار دهشته.



مسلسل كامل العدد 3

قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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