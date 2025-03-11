تفاصيل مسلسل كامل العدد3 الحلقة 11.. ميدو ينصح شريف

مسلسل كامل العدد 3... عرضت الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد 3 حيث شهدت الحلقة ظهور مكة ابنة محمد صلاح بشخصيتها الحقيقية خلال زيارتها لمزرعة والد ليلى برفقة صديقاتها، وكما النجم ميدو وهو ينصح شريف حول أهمية الالتزام والاحترافية في المجال الرياضي.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.







ملخص الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد 3

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد 3، ظهور مكة ابنة محمد صلاح بشخصيتها الحقيقية خلال زيارتها لمزرعة والد ليلى برفقة صديقاتها، وقرر أبناء ليلى، حسن وحسين وفرح، احتجازها في قبو خشبي بعد رفضها تصوير فيديو ترويجي للمزرعة، وعقب العثور عليها، حاولت ليلى تهدئتها وطلبت منها عدم إخبار والدها.

وكما ظهور النجم الكرة أحمد حسام ميدو، الذي لعب دور الناصح لـشريف ابن ليلى، حيث قدم له مجموعة من التوجيهات حول أهمية الالتزام والاحترافية في المجال الرياضي، وهو ما دفع والدته في النهاية إلى تسليمه جواز سفره لتمكينه من السفر إلى تركيا لاستكمال مسيرته الكروية.



وكما نشب خلاف بين تيمور وزوجته فاتن بعد اعتذاره عن السفر معها إلى شرم الشيخ بسبب ارتباطه بإدارة المزرعة، وكما ظهر سيف وأنقذ فريدة من مأزق تعرضت له خلال سهرتها في أحد الملاهي الليلية برفقة علي.



أبطال مسلسل كامل العدد 3





ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

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قصة مسلسل كامل العدد 3





ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.

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