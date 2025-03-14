موعد إعادة عرض مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 14 وتفاصيل الأحداث

شهدت الحلقة الرابعة عشرة تطورات في أحداث مسلسل كامل العدد 3، مع عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة، مما زادت الأحداث أكثر إثارة وتشويق، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي كوميدي تشويقي.



يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض وأبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل كامل العدد 3، خلال السطور التالية.



مسلسل كامل العدد 3

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3



شهدت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3 تصاعدًا في الأحداث، حيث نشب شجار بين ليلى (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن أخبرته بأنها حامل ولم تقتصر المفاجأة على أحمد فقط، بل وصلت أيضًا إلى أبنائهما، الذين شعروا بالضيق بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة، خاصة مع وجود أبناء لكل من ليلى وأحمد من زواج سابق.

وفي تطور غير متوقع، زارت ليلى الطبيب لتأكيد خبر حملها، لكنها تفاجأت بحقيقة صادمة؛ إذ لم تكن حاملًا، بل تعاني من مشكلة صحية خطيرة، حيث رجّح الطبيب إصابتها بالسرطان، لكنه طمأنها بأن حالتها قابلة للعلاج وستحتاج إلى عملية بسيطة.

من جهة أخرى، تعرض والد ليلى، الفنان أحمد كمال، لأزمة مالية كبيرة أدت إلى حجز المزرعة التي يمتلكها، وفي محاولة لإنقاذ الوضع، قررت زوجته بيع جزء من ممتلكاتها لمساعدته على تجاوز هذه المحنة.

على صعيد آخر، كشفت العائلة عن استغلال أحد الشاب ل بدرة، حيث كان يوهمها بالحب والزواج، بينما يستغلها للترويج لإعلانات تجارية ويحصل على أموال دون علمها، فقامت الحماة، التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال، بوضع خطة للإيقاع به، ونصبت له كمينًا داخل المزرعة لكشف حقيقته أمام الجميع.

وفي ختام الحلقة، تصاعد التوتر بين ليلى وابنتها في مشادة حادة، مما أدى إلى زيادة حالتها الصحية سوءًا، لتنتهي الحلقة بمشهد درامي يثير قلق المشاهدين حول مصيرها في الحلقات القادمة.

مسلسل كامل العدد 3

قائمة أبطال مسلسل كامل العدد 3

يشارك في مسلسل كامل العدد 3، نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، وبدرة، العمل من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



موعد عرض مسلسل كامل العدد 3

يعود مسلسل كامل العدد 3 خلال شهر رمضان 2025، حيث سيتم عرضه على قناة ON، إلى جانب توفره على منصة شاهد الإلكترونية.

العرض الأول لمسلسل كامل العدد 3، يوميًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما يمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر منصة شاهد لمن يفضل المشاهدة حسب الطلب.

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