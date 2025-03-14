أحداث مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 14.. ليلى تعاني من ازمة صحية

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد 3 الذي عرضت منذ قليل، كشف ليلى أنها تعاني من ازمة صحية تحتاج لعملية جراحية.









ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.







ملخص الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد 3، صدمة ليلى بعد معرفتها أنها تعاني من أزمة صحية تحتاج لعملية جراحية، وأن ما شعرت به من تعب وإجهاد لم يكن حمل مثل ما كانت تتوقع.



وكما قام حسين فهمي بدعم نصيحة لابنته مونلي بفسخ خطوبتها من منصور، بعد أن رأى أنها لا تحبه ولكنها تحب الشاعر المقيم في المزرعة.



ولكن احتفال مونلي والعائلة بحفل الحنة الخاصة بمونلي استعدادًا لحفل زفافها عل منصور، إلا أنها قامت بعدها بتنفيذ نصيحة والدها لها وقامت بفسخ خطوبتها من منصور قبل الزفاف بساعات.









أبطال مسلسل كامل العدد 3





ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

​​

قصة مسلسل كامل العدد 3





ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.



عدد حلقات مسلسل كامل العدد 3



وينتمي مسلسل كامل العدد 3 إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة مثل الجزء الأول والثاني، مما يتماشى مع تزايد شعبية المسلسلات القصيرة في المواسم الرمضانية.

إقرأ أيضا:

مسلسل منتهي الصلاحية وطرح البوستر الفردي لأبطال قبل عرضه في النصف الثاني

موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025