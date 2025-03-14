أحداث مسلسل إخواتي الحلقة 13.. زوج كندة علوش يكتشف جريمة قتل ربيع

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل إخواتي، الذي يتم عرضه على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت أحداث الحلقة مما أثارت تشويق الجمهور.



يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة الثالثة عشرة مسلسل إخواتي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل إخواتي

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل إخواتي، اكتشاف جيهان الشماشرجي أن أخواتها قد بدّلوا أثاث منزلها، كما روت لهم في حلمها، حيث كانت جيهان مستغربة من تصرفهم ورفضت مواجهتهم، وحكت لنجاتي، حبيبها القديم ومدير فرقة الرقص، عن ذلك، ثم أكدت لها نجاتي أن أخواتها جاءوا له من أجل إعادتها إلى الفرقة كما رأت في حلمها، لكنها لم تكن تعلم بعد أنهم هم من قتلوا زوجها ربيع.

وفي نفس السياق، بدأ زوج كندة علوش مشروعه الجديد بفتح محل فطاير، كما قامت نيللي كريم بأخذ أخواتها، ومن بينهم جيهان، للعمل معها في مشروعها لتفصيل الملابس التي تُخفي الألماس وتهربه، كانت كل واحدة منهن تبتكر أفكارًا جديدة في تصميم الأزياء.

أما زوج نيللي كريم، فقد ذهب إلى شيرين رضا، التي أخذت منه رسالة فرعونية، وطلبت منها أن يستخدم الرسالة مضيفةً عليها دمًا حتى لا تتركه زوجته وهذا الشئ كان يفعله الفراعنة في الماضي

وفي تطور آخر، قررت روبي إعادة أولادها إلى مدارس الحكومة، بعد أن يقضوا سنة واحدة في المدرسة الخاصة، حيث تم دفع الرسوم سابقًا، وعادت باقي الأموال لصاحبها، كما قررت نيللي، أخت روبي، مساعدتها بمبلغ مالي لإعادة جزء من تلك الأموال لتلك الشخص.

وفي نهاية الحلقة، اكتشف زوج كندة علوش حقيقة قتل أخواته لربيع، وكذلك الأحلام التي كانت تلاحق أخته جيهان.

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.



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