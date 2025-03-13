ملخص أحداث مسلسل إخواتي الحلقة 12.. جيهان الشماشرجي تكتشف مفاجأة صادمة وكشف لغز جديد

تصاعدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إخواتي، الذي يتم عرضه على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت أحداث الحلقة مما أثارت تشويق الجمهور.



يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة الثانية عشرة مسلسل إخواتي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل إخواتي



ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل إخواتي

بدأت الحلقة 12 من مسلسل إخواتي، بصدمة لجيهان الشماشرجي، حيث اكتشفت أن أخواتها قاموا بتغيير أثاث منزلها تمامًا، تمامًا كما رأته في حلمها وأخبرتهم عنه سابقًا.

هذا الحدث جعلها تسترجع سلسلة من الأحلام التي راودتها وتحققت فورًا على أرض الواقع.

من بين الأحلام التي تحققت، كان حلمها بمقتل زوجها، والذي اكتشفت حقيقته خلال الأحداث، فقد تبين أن القاتلين لم يكونوا سوى إخوتها، الذين قاموا بضربه عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم الدفاع عنها بعدما أقدم على إيذائها.

قرر الأخوات الثلاثة استخدام أحلام جيهان كدليل لتخطيط أمور حياتهم، كما فعلت كندة علوش عندما خططت لزواج زوجها بناءً على رؤية جيهان.

كذلك، سعت العائلة لتحقيق حلم نجاتي، مدرب الفرقة الموسيقية التي كانت تعمل بها جيهان سابقًا، حيث أقنعوه بالتقدم إليها للمنزل وإعادتها إلى الفرقة مجددًا.

شهدت الحلقة تصاعدًا دراميًا مثيرًا مع توالي تحقيق الأحلام، مما يترك الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة!

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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