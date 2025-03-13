مواعيد عرض مسلسل إخواتي والقنوات الناقلة له

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعي مشوّق، حيث تتعرض أربع شقيقات لصدمة كبرى بعد مقتل زوج إحداهن، مما يفتح باب التحقيق في الجريمة، ليكشف عن مفاجآت غير متوقعة. تلعب الأحلام والرؤى دورًا مهمًا في فك طلاسم القضية، حيث تدفع الأحداث الغامضة الشخصيات إلى مسارات غير متوقعة.

موعد عرض مسلسل "إخواتي" وأحداثه المشوّقة

مواعيد عرض مسلسل "إخواتي" على DMC

يُعرض مسلسل "إخواتي" على قناة DMC وفق الجدول التالي:

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 1:30 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 9:15 صباحًا.



كما يمكن متابعة الحلقات عبر منصة Watch It.

تشويق مستمر وأحداث متصاعدة

مع توالي الحلقات، تتكشف المزيد من الأسرار، ليبقى الجمهور في حالة ترقّب لما ستؤول إليه مصائر الشخصيات. فهل ستتمكن ناهد من مواجهة الحقيقة؟ وما مصير الطفل المختطف؟ الإجابة في الحلقات القادمة من "إخواتي".

حاتم صلاح في مسلسل إخواتي

قال الفنان حاتم صلاح إنه سعيد بالمشاركة في بطولة مسلسل إخواتي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

ووصف حاتم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي للدراما عبر راديو إنرجي 92.1، فريق المسلسل بأنهم "ألطف ناس في الدنيا".

واستطرد قائلا:" أكتر ناس متواضعة في الدنيا ودي أخلاق النجوم الكبار واللوكيشن كله روح واحدة".

وتحدث حاتم صلاح عن بطلات العمل قائلا:"كندة علوش شخصية مرحة وبتنكش الناس كلها ورايقة طول الوقت وبتحب مشاهد الأكشن وتخش تضرب بقلب.. وروبي عسل العسلات".

وكشف حاتم صلاح عن موافقته على المسلسل فور مكالمة المخرج محمد شاكر خضير الذي كان يتمنى العمل معه منذ فترة طويلة.

ٲبطال مسلسل ٳخواتي

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وتشارك كندة علوش في بطولته مع نيللي كريم، روي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وضيوف الشرف: أحمد حاتم ومحمد ممدوح.

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