موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل وتقابل حبيب وموعد إعادة الحلقة 11 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، مما أدى إلى زيادة البحث ،ويرصد الموجز موعد عرض الحلقة 12 والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لـ مسلسل "وتقابل حبيب" الحلقة 12

يمكن متابعة أحداث الحلقة 12 من المسلسل عبر شاشات التليفزيون من خلال القنوات التالية:

قناة DMC

قناة DMC دراما



كما تتيح منصتا "Watch It" و"شاهد" مشاهدة المسلسل بدون فواصل إعلانية لمحبي المتابعة الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل "وتقابل حبيب" الحلقة 12

على قناة DMC:

العرض الأول: 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا

الإعادة الثانية: 1:30 ظهرًا



على قناة DMC دراما:

العرض الأول: 6:00 مساءً

الإعادة الأولى: 4:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا

قصة مسلسل "وتقابل حبيب"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول قضايا الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية "ليل"، التي تكتشف خيانة زوجها "يوسف أبو العز"، والذي يؤدي دوره الفنان خالد سليم، بعد زواجه سرًا من امرأة أخرى، لتبدأ معها سلسلة من الصراعات والخلافات الحادة بينها وبين أسرة زوجها.

أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم:

ياسمين عبد العزيز

كريم فهمي

خالد سليم

نيكول سابا

أنوشكا

صلاح عبد الله

بسنت شوقي

رشوان توفيق

محمود ياسين جونيور

منة عرفة

حنان سليمان

إنجي كيوان



لا تفوتوا الحلقة 12 من مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث تتصاعد الأحداث ويزداد التشويق، ليأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق داخل عوالم الحب والخيانة والصراعات العائلية.

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