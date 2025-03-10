أحداث مسلسل إخواتي.. الحلقة التاسعة كندة علوش تبحث عن طفل للتبني وروبي تصطدم بالمدارس

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، الذي يتم عرضه على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت أحداث الحلقة مما أثارت تشويق الجمهور.

يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي تطورات درامية مثيرة، حيث دخلت الشخصيات الرئيسية في صراعات مختلفة، بعضها يحمل أملًا جديدًا، والبعض الآخر يواجه تحديات صعبة.

بدأت شخصية كندة علوش رحلة البحث عن تبني طفل، ولكنها اصطدمت بعقبة كبيرة متمثلة في مشاكل زوجها، التي باتت عائقًا أمام تحقيق هذا الحلم وعلى الرغم من الصعوبات، يبدو أن الأحداث تتجه نحو مفاجأة غير متوقعة في نهاية الحلقة.

مسلسل إخواتي

في سياق آخر، خضعت نيللي كريم لعملية تجميل، ولكنها لم تكتمل بسبب تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، مما اضطر الأطباء لإلغائها ولم تقتصر المعاناة على ذلك، بل رفضت المستشفى إعادة المبلغ المدفوع، مما دفعها للتفكير مجددًا في خوض التجربة رغم المخاطر.

أما زوج نيللي كريم، فقد قام بتسليم الرسالة الأثرية إلى شيرين رضا، لكنه عاد وتراجع عن قراره بسبب ضميره وقرر استعادتها، مما أدى إلى احتجازه من قبل المجموعة التي تمتلك الرسالة، ليجد نفسه في مأزق كبير.

مسلسل إخواتي

روبي دخلت في صراع جديد بعد محاولتها إلحاق أبنائها بإحدى مدارس اللغات، لكنها تمت بالرفض بسبب عدم تناسب مستواها الاجتماعي مع متطلبات المدرسة.

وتصاعدت الأزمة عندما فقدت أعصابها واعتدت على بعض الموظفين، قبل أن يظهر شخص يعرض عليها المساعدة في قبول أولادها مقابل تحسين مظهرها وطريقة حديثها، وهو ما وافقت عليه مقابل مبلغ مالي.

مسلسل إخواتي

في تطور آخر، حلمت جيهان الشماشرجي بعودة مدير الفرقة التي كانت تعمل بها وعرضه عليها الرجوع مرة أخرى، المفاجأة كانت في تحقق الحلم بالفعل، حيث عرض عليها العودة كمديرة للفرقة، لكنها فضلت الرجوع للرقص، ليوافق المدير على ذلك.

وفي ختام الحلقة، قدم زوج كندة علوش لها مفاجأة غامضة، حيث يبدو أنه قد تمكن من تحقيق حلمها بالحصول على طفل، مما قد يغير مجرى الأحداث القادمة.

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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