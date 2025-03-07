تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي لـ نيللي كريم

تلقى النجم أحمد حاتم ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا بشكل كبير خلال الساعات الماضية مع شخصية ربيع بعد أن مات ووضعت جثته في الثلاجة، ضمن أحداث مسلسل إخواتي الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع منصات Watch It، شاهد، أوان وSling TV.

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جاءت ردود أفعال رواد الأفعال متنوعة ما بين الإشادة بأداء حاتم والسخرية من مصير ربيع في منشورات متبوعة بوجوه ضاحكة وأخرى باكية بشكل ساخر، فكتبت سمر على موقع إكس "أحمد حاتم عامل دور رائع في مسلسل إخواتي"، كما كتبت بايان "أحمد حاتم تعب أوي في المسلسل ده بصراحة" أما علي شطا فقد عبر عن سعادته لمشاركة حاتم في بطولة المسلسل "فرحت أوي لما شوفت أحمد حاتم في برومو إخواتي، بحبه وبحب تمثيله أوي".

ٲحمد حاتم

وعلى إكس أيضاً كتب عبد الرحمن المسيري "من الدفاية للتلاجة ومن التلاجة للدفاية.. دور أحمد حاتم كبر أوي وشكله هيجيله برد"، وفي إشادة للمسلسل كتبت ماهي عمرو "بصراحة أنا ماشوفتش مسلسل بالحلاوة دي من أفضل مسلسلات رمضان 2025"، وعن مشهد الغسل، علقت منى وليد "دي بتبقى أصعب لحظة على أي بني آدم وفعلاً المشهد خلاني أعيط بجد"، أما نهى حسام فكتبت بشكل كوميدي"صعبان عليا أحمد حاتم طالع ضيف شرف في مسلسل اخواتي حلقة واحدة عايش وبقاله حلقتين متمرمط وأخرتها متكوم في تلاجة، هو توكسيك أه بس الواد اتبهدل جامد".

وعلى فيسبوك كتب محمود "في حلقة إخواتي الجديدة ناهد "كندة علوش"، بتحضر الغدا فـ راحت فاتحة التلاجة اللي فيها أحمد حاتم خدت منها برطمان وقفلتها ورجعت تكمل طبخ عادي"، وعلق عبد الله خالد قائلاً "في مسلسل إخواتي حطين نص بطيخة، كبوتشى، علبة حلاوة، فوق جثة أحمد حاتم ومش خايفين ريحة الجثة تكرف على الأكل".

وعلى مشهد من المسلسل علقت يارا طالب ساخرة وقالت "ماتتخضوش عادي، ده الفنان أحمد حاتم وهو بيتفك بأطباق فول وطعمية وبطاطس بعد ما اتقتل وقعدوا فطروا كاجوالي". أما زينة عبد المنعم فعلقت على صورة لروبي ومحمد ممدوح وقالت "حد يروح يقول لاختها متنامش تاني أبوس إيديكوا، مش كفاية مموتلنا أحمد حاتم في أول حلقة". وغيره الكثير من التعليقات والمنشورات الطريفة.

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويشارك أحمد حاتم في بطولته مع كندة علوش، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح.

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