مشاهدة مسلسل إخواتي الحلقة الثامنة.. روبي تستعيد أموالها المفقودة ونيللي كريم تحقق حلم الأنوثة

تصاعدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، في الساعات الماضية على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت الأحداث مما أثارت تشويق الجمهور.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

مشاهدة الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي



شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي تطورات مثيرة، حيث تصاعدت التوترات بين الشخصيات الرئيسية مع كشف الخيانات والسرقات، واتخاذ بعض الأبطال قرارات مصيرية ستغير مجرى حياتهم.

اكتشفت روبي ضمن أحداث مسلسل إخواتي، اختفاء مبلغ مالي كبير من منزلها، وعندما استجوبت ابنتها حول من زار المنزل أثناء غيابها، علمت أن زوج خالتها (زوج كندة علوش) كان هناك.

بعد البحث، ذهبت إلى منزل كندة علوش، حيث وجدت المال المسروق، لكنها لم تكتفِ باستعادته فقط، بل قامت بتمزيق الملابس الفاخرة التي اشتراها زوج كندة بهذه الأموال، في مشهد يعكس غضبها ورغبتها في الانتقام.

على الجانب الآخر، تمكنت نيللي كريم من بيع الفستان المصنوع بالألماس مقابل 70 ألف جنيه، لم تتردد في استغلال هذا المبلغ لتحقيق حلمها الشخصي، حيث قررت إجراء عملية تجميل لتكبير بعض المناطق الأنثوية.

في الوقت نفسه، حذرت زوجها من محاولة سرقة الجواب الذي يحتوي على تفاصيل القطعة الأثرية، مما يوحي بتصاعد الخلافات بينهما حول الطمع والمكاسب المالية.

بعد أزمة السرقة، عادت كندة علوش إلى زوجها، ولكنها وضعت شرطًا غير متوقع لاستكمال حياتهما الزوجية، وهو تبني طفل.

وافق الزوج على هذا الشرط، مما دفعها للتوجه إلى دار الأيتام لاختيار طفل مناسب، في خطوة تعكس رغبتها في تكوين عائلة رغم المشكلات التي تواجهها.

في سياق آخر، ظهرت جيهان الشماشرجي وهي تبحث عن مدرب الرقص الذي كانت تعمل معه سابقًا.

عندما ذهبت إلى المسرح للبحث عنه، لم تجده، لكنها التقت بإحدى الراقصات في فرقته، والتي لم ترحب بوجودها، ما يثير التساؤلات حول العلاقة السابقة التي جمعتها بالمدرب وأسباب القلق من ظهورها مجددًا.

في نهاية الحلقة، حدث تطور مهم عندما اكتشف أمن المطار وجود الفستان المرصع بالألماس، مما يشير إلى احتمالية تورط شخصيات جديدة في القضية.

من جهة أخرى، حلمت جيهان الشماشرجي بحلم آخر يُتوقع أن يتحقق، مما يضيف بعدًا غامضًا للأحداث القادمة.

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.

مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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