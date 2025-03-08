أحداث مسلسل إخواتي.. الحلقة السابعة نيللي كريم تتورط في تهريب الألماس وتزوير روبي للأموال

تصاعدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، في الساعات الماضية على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت الأحداث مما أثارت تشويق الجمهور.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي



تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي بمشهد مؤثر، حيث ترى جيهان الشماشرجي في منامها أن زوج كندة علوش قد تزوج عليها، لكنها ترفض تصديق الأمر ومع ذلك، تقرر الذهاب برفقة كندة علوش إلى منزل والده القديم، وهناك تكتشف الحقيقة المؤلمة.

عند مواجهته، تنشب مشاجرة عنيفة، حيث يتعرض هو وزوجته الجديدة، التي تؤدي دورها ثراء جبيل، للضرب تحت الضغط، ينتهي به الأمر إلى الطلاق لكن حين تطلب كندة علوش الطلاق، يرفض بشدة.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فـ جيهان الشماشرجي تدرك أن كل أحلامها تتحقق كما رأتها، تمامًا كما حلمت سابقًا بمقتل زوجها، وهو ما حدث بالفعل، وتشعر بالحيرة والخوف، فتلجأ إلى شيخ عبر الهاتف لطلب تفسير لحالتها، لكنه يصدمها بتشخيصه، حيث يخبرها بأنها تعاني من مرض نفسي.

في جانب آخر من الأحداث، يكتشف زوج نيللي كريم طبيعة عملها الجديد في تصميم الفساتين، لكنه يصاب بالذهول عندما يدرك أن هذا العمل يخفي وراءه نشاطًا خطيرًا يتمثل في تهريب الألماس، في البداية يعترض بشدة ويرفض مشاركتها في هذا العالم المريب، لكنه في النهاية يقتنع بالأمر.

أما روبي، فتسلك طريقًا ملئ بالمخاطر، حيث تبدأ في تزوير الدولارات، مستغلة الأموال غير المشروعة لتحسين حياة أبنائها ونقلهم إلى مدارس لغات لكن هذه المغامرة الخطيرة لم تمر دون عواقب، إذ يكتشف زوج كندة علوش أمر الأموال المزورة.

وفي مشهد درامي مشوق، يتسلل إلى شقة روبي ويستولي على الدولارات في نهاية الحلقة، تاركًا الجمهور في حالة ترقب للأحداث القادمة.

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

مسلسل إخواتي

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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