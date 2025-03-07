أحداث مسلسل إخواتي.. الحلقة السادسة نيللي كريم أمام عرض مغري وعودة شقيقتها للرقص

تصاعدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي، في الساعات الماضية على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت الأحداث ب بعد وفاة أحمد حاتم ومحمد ممدوح ضمن أحداث العمل

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي

انطلقت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إخواتي بمشهد مؤثر خلال جنازة ودفن أحمد حاتم، زوج نجلاء، التي تجسد دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، وسط أجواء حزينة ومؤثرة.

في تطور آخر، تعرض زوج نيللي كريم لسرقة حقيبة تحتوي على قطع أثرية ضمن أحداث مسلسل إخواتي، وكان السارق هو زوج كندة علوش، لكنه لم يحتفظ بها طويلًا، حيث استعادها منه ثم توجه بها إلى شيرين رضا، الأخيرة قامت بكسر التمثال وطلبت منه البحث مجددًا عن رسالة مخفية داخل قطعة أثرية أخرى، مما أضاف مزيدًا من الغموض والإثارة.

على جانب آخر، تلقت نيللي كريم عرضًا مغريًا من صاحب المصنع الذي كانت تعمل لديه، حيث عرض عليها المشاركة في مسابقة تصميم أزياء مقابل مبلغ مالي ضخم، وذلك رغم خلافاتها السابقة معه والتي وصلت إلى حد الاعتداء عليه بالضرب.

من ناحية أخرى، اقترحت روبي، التي تجسد دور شقيقة جيهان الشماشرجي، أن تعود الأخيرة إلى مهنتها السابقة في الرقص الاستعراضي ووسط حالة من التردد، استرجعت نجلاء ذكرياتها مع فرقة رضا على أنغام موسيقاها المميزة، ما جعلها تعيد التفكير في الأمر.

في مشهد غامض، حلمت جيهان الشماشرجي بأن زوج شقيقتها، الذي تؤدي دوره كندة علوش، يتزوج من امرأة أخرى. لكن مع تطورات الأحداث، بدا أن هذا الحلم قد يصبح حقيقة، في تكرار للنبوءات التي اعتادت أن تراها وتتحقق بالفعل.

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

مسلسل إخواتي

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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