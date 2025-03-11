أحداث مسلسل إخواتي الحلقة العاشرة.. روبي توزع الملايين وكندة علوش ترفض التبني غير القانوني

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي، الذي يتم عرضه على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت أحداث الحلقة مما أثارت تشويق الجمهور.

يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي تصاعد الأحداث، حيث يقوم زوج كندة علوش بخطف طفل من الملجأ، معتقدًا أنه الحل الأسرع لتحقيق حلمهما في التبني إلا أن كندة ترفض هذه الطريقة تمامًا، مؤكدة أنها لن تقبل الحصول على طفل بهذه الطريقة غير المشروعة وبحثًا عن حل قانوني، يتضح أن دار الأيتام لن توافق على التبني إلا إذا غيّر زوجها مهنته من "حانوتي"، مما يدفعه لاتخاذ قرار غير متوقع بتغيير مساره المهني إلى "حلواني".

مسلسل إخواتي

في تطور آخر، تفاجئ روبي شقيقاتها بمنح كل واحدة منهن مليون جنيه، مبررة ذلك بأن رجلًا خليجيًا منحها هذا المال.

هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي جمعتها بهذا الرجل، وما إذا كان هناك مقابل لما حصلت عليه.

مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي

وعلى جانب آخر، وبعد التغييرات التي أجرتها روبي في مظهرها وأسلوبها، توافق المدرسة الخاصة على قبول أطفالها، مما يعكس تأثير المظهر الاجتماعي على القبول في بعض المؤسسات.

أما نيللي كريم، فتواجه تطورات درامية، حيث يقوم زوجها بتسليم الرسالة الأثرية التي كانت بحوزته، ويحصل على مبلغ مالي كبير بعد أن يتبرع بدمه لصالح شيرين رضا من جانبها، تقرر نيللي الخضوع لعملية تجميل جديدة، مما يفتح التساؤل حول هوسها المستمر بالتغيير وتحقيق صورة مثالية عن نفسها.

وعلى صعيد آخر، تعود جيهان الشماشرجي إلى فرقة الرقص التي كانت تعمل بها سابقًا، لتُفاجأ بأن مدير الفرقة الذي كانت تحمل له مشاعر خاصة، قد تمت خطبته لإحدى الراقصات من الفرقة نفسها، هذا الموقف يشعل نار الغيرة داخلها، ويضعها أمام تحدٍ جديد في حياتها العاطفية والمهنية.

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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