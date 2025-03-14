أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 13.. أسعد يكشف حقيقة علاقة ميار وعزت

تصاعدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الثالثة عشرة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه

تشهد الحلقة 13 من مسلسل قلبي ومفتاحه لحظة فارقة عندما تكتشف "عايدة رياض" الحقيقة، إذ تعلم أن "أشرف عبد الباقي" لم يكن يحبها منذ البداية، بل تزوجها تحت الضغط ويأتي هذا بعدما اعترف لها "عم نصر" الذي يجسد دوره "محمود عزب" بكل التفاصيل، مما دفعها إلى اتخاذ قرار حاسم بطلب الطلاق من زوجها.

في سياق آخر، يستمر "أسعد" الذي يلعب دوره "دياب" في محاولاته لمعرفة تحركات "مي عز الدين"، محاولًا إعادتها إليه، لكنها ترفض بحزم، وتواجهه بقوة دون خوف من تهديده بأخذ ابنها منها مما ازداد اندهاش "أسعد" من ردود أفعالها الجريئة، مما يجعله يشك في أنها أصبحت أقوى مما كان يتوقع.

يواصل "أسعد" مراقبته لها من خلال جاسوسه، الذي يكتشف أنها تقيم في أحد الفنادق حيث يتوجه "أسعد" بنفسه إلى الفندق ويسأل مديره عن قائمة النزلاء، ليكتشف أن الفندق منح "مي عز الدين" وزوجها عزت "آسر ياسين" إقامة مجانية ليوم واحد بمناسبة عيد ميلاد تأسيس الفندق.

يستغل "أسعد" هذه الفرصة ويقوم بمراقبتهما عن كثب، بل ويصل به الأمر إلى تصويرهما داخل غرفتهما بالفندق. تسيطر عليه مشاعر الغضب والغيرة، مما يدفعه إلى التفكير في ارتكاب جريمة، حيث يُخرج مسدسه بنية التصرف بتهور، لكنه ينهار في اللحظة الأخيرة، وسط صراع داخلي بين الانتقام والمشاعر المتضاربة.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية دياب في مسلسل قلبي ومفتاحه