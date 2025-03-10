أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة التاسعة براءة آسر ياسين ومي عز الدين تتلقى خبر صادم

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة التاسعة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.

مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل قلبي ومفتاحه



شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل قلبي ومفتاحه لحظة فارقة في أحداثه، حيث تم الإفراج عن آسر ياسين بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة شخصًا مجهولًا يضع المخدرات في سيارته ورغم ذلك، لم يتمكن آسر من استلام سيارته إلا بعد صدور حكم البراءة رسميًا.

من ناحية أخرى، شهدت الحلقة موقفًا صادمًا حينما سألت ابنة أشرف عبد الباقي والدها عن ميار " مي عز الدي" ، ليخبرها بأنها مطلقة، وذلك بعدما رأتها تزور آسر ياسين في الحبس، ما أثار فضولها لمعرفة المزيد عن علاقتها به.

مسلسل قلبي ومفتاحه

بعد خروجه من السجن، لم يتردد آسر ياسين في التواصل مع ميار، حيث اتصل بها وانتظرها تحت منزلها.

وفي اللحظات الأخيرة من الحلقة، تلقت ميار صدمة قوية بعدما اكتشفت أن طليقها، الذي يجسد دوره دياب، متزوج عليها منذ عدة سنوات، وجاءت زوجته الثانية بنفسها لتعترف لها بالحقيقة، مما شكل نقطة تحول درامية في مسار الأحداث.

الحلقة جاءت مليئة بالمفاجآت والتطورات التي تترك المشاهدين في انتظار ما سيحدث في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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