موعد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة التاسعة وملخص الحلقة الثامنة

يعد مسلسل قلبي ومفتاحه من أبرز الأعمال الدرامية التي يسمعها المشاهدين، حيث حقق نجاح كبير وعدد من المشاهدت منذ عرضه في رمضان 2025.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه وموعد عرضه في الموسم الرمضاني 2025.











ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه



وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بمواجهة حادة بين محمد عزت وأسعد، بعد أن قرر عزت قطع علاقته بأسعد ورفض استكمال العمل معه وإلا أن أسعد، الذي لم يتقبل رفض عزت، قرر الانتقام منه مستخدمًا خطة محكمة لتوريطه في قضية خطيرة



وكما قام أسعد بتكليف رجاله بزرع كمية من المخدرات في سيارة عزت دون علمه، قبل أن يتم الإبلاغ عنه لدى الشرطة وبينما كان عزت يقود سيارته، أوقفته إحدى الأكمنة المرورية، حيث طلب الضابط منه أوراق السيارة ثم قام بتفتيشها، ليتم العثور على المخدرات المزروعة.

المحاول عزت الدفاع عن نفسه مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن هذه المواد، مرجحًا احتمال سقوطها من أحد الركاب، كونه يعمل سائقًا ضمن إحدى تطبيقات النقل الإلكتروني، إلا أن الشرطة لم تقتنع بمبرراته، ليتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

ويعرض مسلسل قلبي ومفتاحه حصريا على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحا، وكما يعرض أيضا عبر قناة ON Drama، الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 6 صباحا.



قنوات عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

ويعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان يوميا على عدد قنوات، حيث يعرض على شاشة قناة ON وقناة ON Drama، وقناة روتانا الخليجية.





أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

ومسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين التي يجسد دور عادل وشخصية تجمع بين القوة والضعف، وتخوض مغامرات مليئة بالتحديات، وتقدم مي عز الدين دور مريم امرأة تجد نفسها عالقة في صراع داخلي وخارجي، وأشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.





قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

​​ومسلسل قلبي ومفتاحه، تدور أحداثه في إيطار الدراما رومانسي وشعبي داخل حي العمرانية، حيث تجمع قصة حب معقدة بين الشخصيتين الرئيسيتين، وهم عادل التي يقدم دوره الفنان آسر ياسين ومريم التي تؤدي دورها الفنانة مي عز الدين، ويواجهان تحديات وصراعات تكشف عن مفاهيم الحب، الخيانة، والانتقام.



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