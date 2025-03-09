تفاصيل أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة التاسعة.. فهد يرفع السلاح على عمه

عرضت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، وشهدت الحلقة العديد من المفاجأت، حيث تتدخل توفيق التمساح لمنع غلاب أن قتل فهد.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل، يمنع توفيق التمساح غلاب قبل أن يقتل فهد الذي ركب الفرس الخاص بيه، مما أدى إلى غضيه، ولكن فهد رد عليه بأسلوب لم يعجبه مما إدي إلى ضربه غلاب بالقلم، فقام فهد برفع عليه السلاح ولكن الحرص تضربه وغلاب بعدها ضربه أكثر من قلم وأمره ينتظر توفيق بره السرايه.



وكما تقوم كناريا بتنازل عن المحضر التي عملته لوالدتها بعدما كان يريد يقتلها حتى يفتح المقبره ويأخذ الأثارات، وفهد يخبر كناريا أنه لا يريد يكمل معها بسبب المشاكل التي في حياته، ولكن تتدخل راوية وتصلحهم على بعض، وبعدها يخبرها فهد أنه سوف يتقدم له رسمي.



وريكو يخبر راوية أنه يحبها ويريد يتزوجها وتكون أم لأبنه وهي توافق عليه، ولكن يغضب عليها شقيقها فهد بعدما يشوفهم وهم يأتوا مع بعض في الحارة، ويحصل بينهم مشاجرة وتنتهي بطلب فهد من ريكو أن شقيقته لا يعرفها مرة أخرى.





مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



ويعرض مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي خلال شهر رمضان على قناة ON الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، وكما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 5:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10:45 صباحًا.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل



وخلال شهر رمضان يعرض مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي على عدد قنوات حيث يعرض على شاشة قناة ON وقناة الحياة وقناة أبو ظبي، وكما يعرض على منصة Watch It الرقمية.





أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي، ويشارك بجانبه كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، لوسي، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفوة، وعزت الزين، المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



قصة مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل، تدور أحداثه في إيطار الدراما الشعبية، حول شاب صعيدي اسمه فهد يواجه الظلم والعديد من الصعوبات والظلم بسبب طمع عمه، الذي استولى على ميراثه وأرضه بعد وفاة والده، يقرر فهد الهروب والانتقال إلى القاهرة لبدء حياة جديدة، لكنه يواجه تحديات وصراعات متعددة في المدينة. ​​



ويعمل فهد صنايعي رخام بالمصنع، في منطقة شق الثعبان ويقع في حب فتاة المنطقة اسمها كناريا لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة في قصة الحب بينهما، ولكنهم سوف يتم الزواج ضمن الأحداث.

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