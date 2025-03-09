موعد إعادة مسلسل قلبي ومفتاحه.. وتفاصيل أحداث الحلقة 8

موعد إعادة مسلسل قلبي ومفتاحه.. يناقش قضية اجتماعية مثيرة في إطار درامي مشوق يعرض المسلسل على عدة قنوات ومنصات، مما يتيح للجمهور متابعته بسهولة في مواعيد متعددة.

ولهذا يبحث الكثيرين عن موعد إعادة مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين حصد اهتمام المشاهدين خلال موسم رمضان 2025.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل قلبي ومفتاحه.

موعد إعادة مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "قلبي ومفتاحه"قناة ON: العرض الأول الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في 8:00 صباحًا. قناة ON دراما: يعرض في 9:00 مساءً، وتتم إعادته في 6:00 صباحًا.

منصة Watch It: تتاح الحلقات إلكترونيًا بالتزامن مع العرض التلفزيوني، ليتمكن المشاهدون من متابعتها في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يتناول المسلسل واحدة من القضايا الشائكة في المجتمع، حيث يناقش مفهوم "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثلاثي. تدور الأحداث حول سعد، سائق أوبر يبلغ من العمر 40 عامًا، لم يسبق له الزواج بسبب رفض والدته المستمر لكل المرشحات. تتغير حياته عندما يقع في حب ميار، التي تحمل قصتها الخاصة والمعقدة.

أما ميار، فهي امرأة مطلقة ثلاث مرات من زوجها السابق سعد تاجر الأدوات المنزلية، وترفض العودة إليه، لكنها تواجه تهديدًا بفقدان حضانة ابنها. في محاولة للخروج من هذا المأزق، تبدأ رحلة البحث عن "محلل"، لكن بشروطها الخاصة، مما يقودها إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة، خاصة عندما تعرض الزواج على عزت، وهو ما يغير مجرى حياتها تمامًا.

أبطال وصناع مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، إلى جانب مجموعة من النجوم. العمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي- جوهر.

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