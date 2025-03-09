أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه.. الحلقة الثامنة تورط آسر ياسين في قضية مخدرات

تصاعدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الثامنة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه تطورات درامية مثيرة، حيث تورط دياب في مقتل أحد رجاله، مما دفع والد الضحية للبحث عنه، لكن دياب أنكر معرفته بأي شيء عن الواقعة، ولم يكتفي بذلك، بل كلّف أحد رجاله بوضع المخدرات في سيارة آسر ياسين، إلا أن عامل البوفيه اكتشف الأمر، وتم احتجازه آسر ياسين.

من جانبه، اضطر أشرف عبدالباقي، الذي يجسد دور خال آسر ياسين، إلى قطع شهر العسل والعودة لمتابعة قضية آسر بنفسه، في محاولة لإثبات براءته.

مشاهدة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 8

وفي الوقت نفسه، كانت ميار (مي عز الدين) متأكدة من أن آسر بريء، بينما كشف أحد رجال طليقها أسعد (دياب) أن الأخير هو العقل المدبر وراء توريط آسر ياسين في القضية.

وفي سياق آخر، حاول أحمد خالد صالح التقدم للزواج من شقيقة أسعد، لكنه رفض الأمر، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما.

مع نهاية الحلقة، قررت ميار زيارة آسر ياسين في قسم الشرطة، حيث أحضرت له الطعام، بالإضافة إلى محامي لمساعدته في القضية، غير أن هذه الزيارة لم تمر مرور الكرام، إذ شاهدتها ابنة خال آسر ياسين، التي تضايقت بشدة، مما يشير إلى أنها تحمل مشاعر خاصة تجاه آسر.



مسلسل قلبي ومفتاحه

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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