ملخص أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه.. الحلقة السادسة ورطة زواج وكشف غموض ميار

تصاعدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، وذلك بعد لقاء آسر ياسين مرة أخرى بمي عز الدين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة السادسة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل قلبي ومفتاحه



يعود اللقاء مجددًا بين آسر ياسين وميار (مي عز الدين) ضمن أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه، بعد اختفائها المفاجئ عنه.

أثناء كتب كتاب والدة دياب (عايدة رياض)، يكتشف آسر ياسين أن ميار كانت متزوجة سابقًا من دياب، مما يضيف تعقيدات جديدة للعلاقة بينهما.

وعلى الجانب الآخر، أشرف عبدالباقي، الذي تورط في الزواج من عايدة رياض، يرفض الجلوس معها بعد عقد القران، مما يثير التساؤلات حول مصير هذه العلاقة.

في محاولة للسيطرة على الأوضاع، يقترح دياب على آسر الزواج من شقيقته، غير أن شقيقته تربطها علاقة سرية بأحمد خالد صالح، الذي يعمل لدى دياب.

يدرك دياب هذا الأمر، فيطلب من أحمد خالد صالح مراقبة آسر ياسين لمعرفة الأشخاص الذين يتواصل معهم، وخاصة شقيقته.

تقرر ميار مقابلة آسر ياسين لتوضيح موقفها، لكن حينما يعرض عليها مساعدتها ويطلب منها ترك العمل مع دياب، ترفض ميار هذا الاقتراح، ما يزيد من التوتر بينهما ويفتح الباب لمزيد من التعقيدات في الأحداث المقبلة.

مواعيد العرض والإعادة لمسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

أبطال وشخصيات مسلسل قلبي ومفتاحه

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

مسلسل قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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