موعد عرض مسلسل إخواتي.. تصاعد التوتر وكشف الأسرار

يترقب جمهور "إخواتي" الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، بعدما شهدت الحلقات السابقة تطورات مشوقة زادت من حدة التوتر والصراعات العائلية، والعمل الذي يجمع نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، يقدم حبكة درامية مليئة بالغموض والتشويق، حيث تتحول حياة الأخوات إلى ساحة من المواجهات والأسرار التي تهدد بتغيير مصيرهن.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "إخواتي" مفاجأة صادمة، حيث تم الكشف عن القاتل الحقيقي لربيع (أحمد حاتم). لم يكن القاتل شخصًا واحدًا، بل اجتمعت ثلاث شقيقات لتنفيذ الجريمة: ناهد (كندة علوش)، سهى (نيللي كريم)، وأحلام (روبي)، في لحظة فارقة قلبت مسار الأحداث تمامًا.

جريمة غير مخططة ولكنها مكتملة الأركان

تعود القصة بالفلاش باك إلى ثلاثة أشهر قبل وقوع الجريمة، عندما بدأت ناهد، سهى، وأحلام في الشعور بالغضب من الطريقة القاسية التي كان يعامل بها ربيع شقيقتهن الصغرى نجلا (جيهان الشماشرجي).

وفي لحظة انتقامية، استدرجنه إلى سيارة سهى، وبدأت المواجهة بعنف، حيث تعرض لضرب مبرح. لكن بسبب قوته الجسدية، خافت الشقيقات من تمكنه من الفرار، لتتخذ ناهد قرارًا غير متوقع وتقوم بخنقه بحبل حتى فارق الحياة.

مواعيد عرض مسلسل "إخواتي"

قناة DMC

العرض الأول: 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:15 صباحًا

قناة DMC دراما

العرض الأول: 10:30 مساءً

الإعادة الأولى: 6:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 12:45 مساءً

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصة Watch It بالتزامن مع عرضه التلفزيوني.

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