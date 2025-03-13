محمد سامي في مواجهة رامز إيلون مصر مع رامز جلال

يترقب جمهور برنامج رامز إيلون مصر الحلقة الجديدة، حيث سيكون المخرج محمد سامي هو الضحية رقم 13 للمقلب الأكثر إثارة في رمضان. تشهد الحلقة مواجهة نارية بين رامز جلال وضيفه، مع كشف أسرار جديدة تتعلق بخلافاته داخل الوسط الفني، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

محمد سامي ضحية رامز إيلون مصر

أعلن رامز جلال عبر صفحته الرسمية أن محمد سامي سيكون ضيف الحلقة الثالثة عشرة من برنامج رامز إيلون مصر، مشوقًا الجمهور بتعليق ساخر: "محمد سامي في مواجهة رامز إيلون مصر.. هل يتحمل الصدمة؟"

موعد عرض حلقة محمد سامي في رامز إيلون مصر

سيتم بث حلقة محمد سامي اليوم الخميس بعد أذان المغرب مباشرةً، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة MBC مصر. أما الإعادة، فستكون في تمام الساعة 2:00 صباحًا لمن فاتهم العرض الأساسي.

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر 2025

شهد برنامج رامز إيلون مصر مشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة، حيث تعرضوا لمقالب لا تُنسى، ومن أبرز الضحايا هذا الموسم:

فيفي عبده

أحمد العوضي

إلهام شاهين

نور النبوي

محمد رجب

زينة

إمام عاشور

حسام حسن



آخر أعمال محمد سامي في رمضان 2025

يشارك المخرج محمد سامي في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسلين:

1. "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد زاهر وغيرهم.



2. "إش إش" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، انتصار، ماجد المصري، إيهاب فهمي، وغيرهم.

تردد قناة MBC مصر الناقلة لبرنامج رامز إيلون مصر

لمتابعة برنامج رامز إيلون مصر بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تابعوا حلقة اليوم من رامز إيلون مصر واكتشفوا كيف سيتعامل محمد سامي مع المقلب الأكثر جنونًا في رمضان!

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