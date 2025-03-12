دونجا ضيف رامز جلال في الحلقة 12 من رامز إيلون مصر

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم، لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا كضحية جديدة في برنامجه "رامز إيلون مصر"، حيث يتعرض لمقلب جديد مليء بالمغامرات والمواقف الكوميدية. وتعد هذه الحلقة من أكثر الحلقات المنتظرة، خاصة بعد التسريبات التي كشفت عن قائمة الضحايا لهذا الموسم، والتي ضمت مجموعة من نجوم الفن والرياضة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

تفاصيل المقلب في حلقة دونجا

في كل حلقة، يخدع رامز جلال ضيفه بإيهامه بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج مواهب، قبل أن يجد نفسه في مغامرة غير متوقعة، وسط مواقف صعبة وتحديات مثيرة. ومع عرض الحلقة 12 اليوم، يترقب الجمهور رد فعل دونجا وكيف سيتعامل مع المقلب الجديد الذي أعده له رامز جلال.

موعد عرض برنامج "رامز إيلون مصر" والقنوات الناقلة

يُعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر، وذلك بعد أذان المغرب مباشرة في الأوقات التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الإعادة: في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر.



كما يمكن متابعة حلقات البرنامج عبر منصة شاهد VIP لمشاهدة الحلقات الكاملة في أي وقت.

تردد قناة MBC مصر لمتابعة برنامج رامز جلال

لمتابعة البرنامج بجودة عالية، يمكن ضبط تردد قناة MBC مصر على النايل سات كالتالي:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD



إقبال جماهيري على "رامز إيلون مصر"

يحظى برنامج رامز جلال بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان، حيث يتصدر الترند يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الضيوف والمواقف الطريفة التي تحدث في كل حلقة. ومن المتوقع أن تحقق حلقة اليوم مع نبيل عماد دونجا نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة بين عشاق كرة القدم وجماهير نادي الزمالك.

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