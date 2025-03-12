موعد حلقة الليلة من رامز إيلون مصر وضيف الحلقة الـ 12

ينتظر عشاق برامج المقالب عرض الحلقة الـ 12 من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث تُعرض الحلقة اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة قناة MBC مصر. ويستضيف رامز خلال هذه الحلقة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، نبيل عماد دونجا، في حلقة جديدة من المغامرات والمواقف الكوميدية، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

مواعيد عرض برنامج "رامز إيلون مصر"

يُعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان 2025 بعد الإفطار مباشرة، وتحديدًا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أبرز ضحايا رامز جلال في رمضان 2025

شهد الموسم الجديد من "رامز إيلون مصر" مشاركة عدد من المشاهير الذين وقعوا ضحية لمقالب رامز، ومن بينهم:

الفنانة فيفي عبده

الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد فهمي

الفنان حسام حبيب

الفنانة نور إيهاب

الفنانة إلهام شاهين

الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"

الفنان مصطفى غريب

الفنان مصطفى أبو سريع

الفنان محمد رجب

الفنان نور النبوي

الإعلامي شريف عامر



رامز جلال.. مقالب لا تنتهي في كل موسم

يُعرف رامز جلال ببرامجه التي تعتمد على المقالب والمواقف الكوميدية مع النجوم، ويستمر هذا الموسم في تقديم فقرات تجمع بين الكوميديا والإثارة، مما يجذب ملايين المشاهدين لمتابعة حلقاته يوميًا خلال الشهر الكريم.

ماذا ينتظر الجمهور في الحلقات القادمة؟

من المتوقع أن يستضيف البرنامج في حلقاته المقبلة عددًا من الأسماء اللامعة في مجالات الفن والرياضة والإعلام، مما يزيد من التشويق والإثارة لدى الجماهير التي تترقب كل حلقة بشغف.

تابعوا حلقة الليلة لمعرفة كيف واجه نبيل عماد دونجا مقلب رامز جلال، وهل سيتمكن من الحفاظ على هدوئه أم سيفقد أعصابه كما حدث مع ضحايا الحلقات السابقة؟

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