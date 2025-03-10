موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر الحلقة العاشرة وتردد القناة الناقلة.. تفاصيل

يستعد الفنان رامز جلال لاستضافة النجمة ريم مصطفى في الحلقة العاشرة من برنامجه الرمضاني الشهير "رامز إيلون مصر"، والتي تُعرض اليوم حصريًا على قناة MBC مصر.

تأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة المقالب التي اعتاد رامز تقديمها خلال شهر رمضان، حيث يُفاجئ ضيوفه بمواقف غير متوقعة تثير ضحكات الجمهور.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد عرض الحلقة العاشرة

تُبث الحلقة العاشرة من "رامز إيلون مصر" اليوم بعد أذان المغرب مباشرة، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويترقب المشاهدون هذه الحلقة بفارغ الصبر، خاصة بعد التسريبات التي تشير إلى أنها ستكون من أقوى الحلقات هذا الموسم.

تردد قناة MBC مصر

يمكن متابعة برنامج "رامز إيلون مصر" عبر شاشة MBC مصر من خلال التردد التالي:القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز ضحايا البرنامج في رمضان 2025

شهد الموسم الحالي من "رامز إيلون مصر" مشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم:الفنانة فيفي عبده الفنان أحمد العوضي الفنان أحمد فهمي الفنان حسام حبيب الفنانة نور إيهاب الفنانة إلهام شاهين الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"الفنان مصطفى غريب الفنان مصطفى أبوسريع الفنان محمد رجب الفنان نور النبوي الإعلامي شريف عامر

تفاعل الجمهور مع البرنامج

يُعد برنامج رامز جلال واحدًا من أكثر البرامج الرمضانية مشاهدةً، حيث يثير تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالإشادة بالمقالب أو بانتقاد طبيعة الحلقات. وكانت الفنانة نوال الزغبي قد ردت مؤخرًا على الانتقادات التي وُجهت إليها بعد ظهورها في البرنامج، مؤكدةً أن الأمر مجرد ترفيه.

مفاجآت الحلقات القادمة

من المتوقع أن يستمر رامز جلال في استضافة العديد من المشاهير خلال شهر رمضان، وسط توقعات بمقالب جديدة ومثيرة، تزيد من عنصر التشويق والإثارة للبرنامج.

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