أحداث مسلسل أشغال شقة جداً.. الحلقة العاشرة أسماء جلال تفقد صوتها وفضيحة الطب الشرعي

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أشغال شقة جداً، ولازالت رحلة البحث عن خادمة ومعاناة أسماء جلال وزوجها هشام جلال ضمن أحداث العمل المكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أشغال شقة جداً.

مسلسل أشغال شقة جداً

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أشغال شقة جداً

حملت الحلقة العاشرة من مسلسل أشغال شقة جدًا العديد من المشاهد الكوميدية التي جمعت بين هشام ماجد في دور "الدكتور حمدي" وأسماء جلال في دور "ياسمين"، حيث واصلا محاولاتهما للتعامل مع الخادمة الإندونيسية "إيديتا"، التي لم تكن تتحدث أي لغة مفهومة، سواء العربية أو الإنجليزية، وحتى لغتها الأم.

مسلسل أشغال شقة جداً

ولمواجهة هذه الأزمة، قررا الالتحاق بدورة لتعلم الإندونيسية في المركز الثقافي الإندونيسي، لكن المفاجأة كانت في نجاح حمدي بإقناع زملائه في مصلحة الطب الشرعي بالانضمام إلى الدورة، مدعيًا أنها "لغة المستقبل"!

لم تكن هذه العقبة الوحيدة التي واجهها الثنائي، إذ استمرت والدة حمدي، التي تجسدها الفنانة شيرين، في السخرية من طموح ياسمين في احتراف التمثيل، مما زاد من تعقيد الأمور.

وبينما كان حمدي متحمسًا لإتقان اللغة الجديدة بهدف التواصل مع الخادمة، جاءت المفاجأة الكبرى عندما غادرت "إيديتا" فجأة بسبب مرض والدها، ولكنها قبل سفرها رشحت لهما خادمة هندية بديلة، لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات.

على صعيد آخر، شهدت الحلقة تصاعد أزمة الجريمة التي تورط فيها "حمدي" وصديقه "عربي" (مصطفى غريب)، حيث اكتشف شريف الدسوقي عملية استبدال مومياء "سقنن رع"، وهو ما أدى إلى إحالة رئيس مصلحة الطب الشرعي "دكتور عصام" (محمد عبد العظيم) للتحقيق، مما يضع الجميع أمام أزمة كبرى قد تغير مسار الأحداث.

أما ياسمين، فقد تعرضت لصدمة قوية بعدما اكتشفت أن حماتها استأجرت الشقة المجاورة لها، مما أفقدها القدرة على النطق مؤقتًا، لكن بمساعدة الدكتور "غندور"، تمكنت في النهاية من استعادة صوتها، وسط مشاهد جمعت بين الطرافة والانفعال.

مسلسل أشغال شقة جداً

أحداث مسلسل أشغال شقة جداً

تدور أحداث مسلسل أشغال شقة جداً حول حمدي وياسمين، اللذين أصبحا والدين لأربعة أطفال، لكن حياتهما تستمر في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع المشاكل المهنية التي يواجهها حمدي، وقرار ياسمين بالعودة إلى العمل، إلى جانب المعاناة المستمرة في العثور على مدبرة منزل مناسبة.

وقد حظي العمل بتفاعل جماهيري كبير، حيث تصدرت حلقاته قوائم المشاهدة منذ بداية الموسم الرمضاني الجاري.

قائمة أبطال مسلسل أشغال شقة جداً

يضم مسلسل أشغال شقة جداً، نخبة من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، وسلوى محمد علي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، منهم: إسلام مبارك، فدوى عابد، آية سماحة، وغيرهم، مما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة إلى الأحداث.

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