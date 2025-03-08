بعد نجاح مسلسل أشغال شقة جدا.. السودانية إسلام مبارك تشيد بمحمد رمضان

مسلسل أشغال شقة جدا.. أعربت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن سعادتها الكبيرة باحضان الجمهور المصري لها بعد نجاحها في تقديم شخصية "مدينة" بمسلسل أشغال شقة جدا.

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا.

مسلسل أشغال شقة جدا

يستمر مسلسل أشغال شقة جدا في تقديم مشاهد كوميدية مميزة من خلال ظهور عدد من النجمات في أدوار ضيفات شرف، حيث يجسدن شخصيات مديرات المنزل، ومن بينهن إنعام سالوسة، انتصار، نهى عابدين، إنجي وجدان، رحمة أحمد، ومي كساب، مما يضيف لمسات كوميدية ممتعة للمشاهدين.

المخرج خالد دياب وخبرته في الدراما

يتولى إخراج وتأليف مسلسل أشغال شقة جدا المخرج خالد دياب، الذي قدم مجموعة من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، منها مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، مسلسل طايع للفنان عمرو يوسف، وفيلم بره المنهج للفنان ماجد الكدواني.

وقالت إسلام خلال برنامج "خيمة one take" مع الإعلامي أحمد عز الدين:" أنا من المحظوظين جدا لأنني عملت مع آل دياب في عام واحد، فأشارك أيضا مع محمد دياب والنجم الكبير محمد رمضان في فيلم "أسد".

أشاهد مدفع رمضان

وتابعت:" أشاهد مدفع رمضان وهو فكرة لطيفة وإنسانية ومؤثرة جدا".

وعن كواليس فيلم "أسد" أوضحت:" كنت أسمع عن محمد رمضان وهو نجم مشهور في العالم العربي كله ولكن المفارقة هنا عندما تعاملت معه وجدته متواضع بشكل كبير جدا، وبسيط بساطة مخيفة، وعملنا معا الكثير من المشاهد الممتعة جدا، وأنا أجسد دور والدته في الفيلم".

وأضافت:" محمد رمضان كان سعيدا جدا إنني أشارك في مسلسل أشغال شقة جدا، وأنا أحبه جدا وأحب حركاته وثقته بنفسه".

وعن قضاء وقتها في مصر وأفضل الطعام التي تناولته، قالت مبارك:" أنا أحب التنوع والأكلات الغريبة نوعا ما وأكلت كوارع وعكاوي، وفسيخ، وكرشة".

وأيضا ظهر خلال الحلقة لأول مرة زوج الفنانة إسلام مبارك الذي قال عنها:" إسلام شخصية مسالمة جدا، وليس لها أي علاقة بشخصية مدينة، وهي في منزلها أم وزوجة صالحة تعرف معنى الأسرة، مليئة بالحب والحياة والعاطفة الجياشة".

ووجهت إسلام مبارك رسالة محبة للجمهور المصرية والحكومة المصرية في ختام اللقاء لاحتضانهم الدائم للأشقاء السودانيين.

ابطال مسلسل أشغال شقة جداً

مسلسل أشغال شقة جدا من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفي غريب، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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