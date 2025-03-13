مواعيد عرض برنامج برود كاست مع حسن عسيري في رمضان 2025

مع حلول شهر رمضان 2025، أعلن الفنان السعودي حسن عسيري عن موعد عرض برنامجه الجديد "برنامج برود كاست"، حيث يخوض تجربة فريدة في عالم المقالب الكوميدية. ويُعد "برنامج برود كاست" تجربة مختلفة تستوحي فكرتها من برامج المقالب الشهيرة، حيث شبهه البعض ببرنامج "حيلهم بينهم" الذي قدمه الفنان عمرو رمزي عام 2007.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

تفاصيل برنامج برود كاست وضيوفه المميزين

كشفت منصة "شاهد" الرقمية عن قائمة من النجوم الذين سيستضيفهم "برنامج برود كاست"، مؤكدة أنه سيكون مليئًا بالمواقف الطريفة والمفاجآت غير المتوقعة. ومن بين الأسماء التي ستظهر في البرنامج فيفي عبده،خالد الصاوي،حمادة هلال،إيهاب توفيق،شيماء سيف،أحمد فتحي،محمد ثروت،مي كساب،مصطفى أبو سريع،وغيرهم من النجوم المحبوبين.

يعد "برنامج برود كاست" واحدًا من البرامج المنتظرة خلال رمضان 2025، حيث يقدم محتوى يجمع بين الكوميديا والمفاجآت، مما يجعله من أكثر البرامج تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض برنامج برود كاست والقنوات الناقلة

أكد حسن عسيري أن "برنامج برود كاست" سيُعرض يوميًا على قناة MBC مصر، وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً قبل أذان المغرب بساعة، ليكون واحدًا من أبرز البرامج التي تستقطب المشاهدين في هذا التوقيت المميز.

في الحلقة الأولى من "برنامج برود كاست"، كانت الفنانة فيفي عبده ضيفة الحلقة، وقد شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي لاقت استحسان الجمهور. أما الحلقة الماضية، فقد كان ضيفها الفنان مصطفى أبو سريع، الذي أبدى انفعاله الشديد بسبب المقلب الذي تعرض له من حسن عسيري، ما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

برنامج برود كاست.. تجربة جديدة في عالم المقالب

يمثل "برنامج برود كاست" تحولًا في نوعية برامج المقالب، حيث يعتمد على الكوميديا الراقية والمواقف الساخرة التي تجذب الجمهور. وتُعد هذه التجربة إضافة مميزة لمسيرة حسن عسيري الفنية، حيث يسعى إلى تقديم محتوى مختلف يلقى إعجاب المشاهدين في العالم العربي.

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