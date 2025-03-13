مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13.. ماضي غامض وصورة قديمة تغير الأحداث

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، من تطورات عديدة بعد حبس محمود حميدة في الدار وعقابه بعد كشف قتله "قطايف" معتز هشام، مما أثارت الحلقة الجديدة تشويق الجمهور، والمسلسل مكون من 15 حلقة ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل ولاد الشمس



يكتشف "ولعة" و"مفتاح" أن هناك لجنة تفتيش قادمة لمعاينة دار الرعاية، بينما ماجد (محمود حميدة)، مدير الدار، محتجز، في محاولة لتغطية غيابه، يستعينان بعلاء مرسي ليؤدي دوره أمام اللجنة ولكن سرعان ما يدرك "مفتاح" أن أحد أعضاء اللجنة يعرف شكل ماجد، فيتدخل "ولعة" لتعطيله، مما يؤدي إلى جلوسه مع محمد محمود حتى حلول الليل.

في سياق الأحداث، يتزوج "عبيد" من "أمينة"، المشرفة بالدار، بينما يقرر "ولعة" التقدم للمرأة التي يحبها، ويحصل على موافقة ابنها، في الوقت ذاته، يكتشف "مفتاح" أن الصحفية "مريم الجندي" كانت الحبيبة السابقة للراحل "قطايف"، والذي كان قد سرق مستندات هامة قبل وفاته.

يعثر "مفتاح" على سر خطير لكنه يتردد في إبلاغ "ولعة"، خاصة بعد أن عرف أهل "ولعة" بحقيقته، يتضح أن "ولعة" هو ابن شقيق "ماجد"، مما يضع الأحداث في سياق جديد تمامًا.

مع تصاعد التوتر، يعثر "ولعة" على صورة قديمة تضم عائلته عندما كان طفلًا، ويظهر فيها محمود حميدة إلى جانب شخص آخر يكنّ له عدو لدود مما يدفع ولعة ذلك إلى البحث عن إجابات، فيحصل على عنوان والدته ويذهب لمواجهتها.

عند وصوله، يكتشف أنها تعيش في مستوى مادي مرتفع، وحين يريها الصورة، تسأله عن هويته، لكنها تفاجأ عند رؤية الصورة وتقول له: "ده مصطفى!"، مما يترك المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث لاحقًا.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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