أحداث مسلسل ولاد الشمس.. الحلقة التاسعة مؤامرة جديدة بين محمود حميدة وجالا هشام

تصاعدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، بعد عرض الحلقة التاسعة التي شهدت تطورات عديدة، منها حزن أحمد مالك وطه دسوقي على وفاة صديقهم معتز هشام، والعمل ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان، والحلقات من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

مشاهدة الحلقة التاسعة من مسلسل ولاد الشمس



شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ولاد الشمس تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت حدة الصراعات وكُشفت العديد من الحقائق الصادمة.

رغم أن جالا هشام احتالت على مفتاح (طه دسوقي)، إلا أنه ما زال يحبها، غير مدرك أنها تتلاعب بمشاعره، بينما أخبرته أنها منشغلة بعملها، كانت في الواقع تقضي وقتها مع رجل آخر، تخدعه للحصول على المال.

حتى الآن، لا يزال كل من ولعة ومفتاح يجهلان أن قطايف (معتز هشام) قد مات مسمومًا، في المقابل، عبيد الذي يعرف الحقيقة، تعرض لصدمة قوية بعدما قامت خطيبته، التي تعمل في دار الأيتام، بفسخ خطوبته، تحت تأثير الغضب، حاول قتل محمود حميدة، مدير الدار، لكنه فشل في ذلك، ليعود لاحقًا إلى أصله وعمله في السيرك، متخليًا عن أي علاقة بالدار.

تواصلت الصحفية مريم الجندي مع مفتاح وأخبرته أن قطايف كان بحوزته مستندات خطيرة تحتوي على بيانات الأطفال في دار الأيتام، وأعربت عن شكوكها في أن موته قد يكون مدبرًا بسبب هذه المستندات.

على جانب آخر، اتفق محمود حميدة مع جالا هشام على أن تفسد العلاقة بين ولعة ومفتاح، مقابل حصولها على مبلغ 50 ألف جنيه.

وبالفعل، حاولت جالا التقرب من ولعة وإيهامه بحبها، لكنه لم يصدقها وأهانها بشدة.

اختتمت الحلقة بمفاجأة كبيرة، حيث زار محمود حميدة عبيد في السيرك، وأعلن أنه سامحه على كل ما فعله، بل وعرض عليه الزواج من حبيبته، في خطوة غير متوقعة قلبت موازين الأحداث.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

اقرأ أيضًا:

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ولاد الشمس والبرومو التشويقي له

مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس وأبطاله