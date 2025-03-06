تعرف على قصة مسلسل ولاد الشمس.. تفاصيل

يُعرض يومياً مسلسل ولاد الشمس قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل العمل .

شخصيه فرح يوسف في مسلسل ولاد الشمس

وتجسد الفنانة فرح يوسف في مسلسل ولاد الشمس المقرر عرضه في رمضان 2025، فتاة اسمها سخر، وتقدم دور صديقة ولعة التي يقدم دوره الفنان أحمد مالك، تتطور وتتصاعد العلاقة بينهما إلى علاقة رومانسية، حيث يطلب منها أحمد مالك الزواج ولكن ترفض بسبب عدم معرفتة عن مسؤلية الزواج والعائلة.



برومو مسلسل ولاد الشمس

وكما ويجسد طه دسوقي شخصية تحلم بتكوين عائلة، كما يظهر محمود حميدة في دور مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال غير مشروعة. ​

قصة مسلسل ولاد الشمس



ومسلسل ولاد الشمس تدور أحداثه حول صديقين، الاول اسمه ولعة، حيث يجسد الدور حمد مالك، والأخر اسمه مفتاح، ويلعب دوره طه دسوقي، ونشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض المسلسل رحلتهما في الحياة والتحديات التي تواجههما، والتي تقودهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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