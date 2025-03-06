ملخص أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة السادسة.. مؤامرة ولعة ومفتاح ضد محمود حميدة

تصاعدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، بعد عرض الحلقة السادسة في الساعات الماضية، واشتعلت الحلقة بين ولعة ومفتاح، ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان، والحلقات من 15 حلقة.

الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل ولاد الشمس تصاعدًا حادًا في الأحداث، حيث قرر كل من ولعة ومفتاح التخلص من محمود حميدة وكشف حقيقته.

في خطوة مفاجئة ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس، قاما بسحب أطفال الدار وأخذهما إلى حفل كبير نظمه محمود حميدة، لكنه تجاهل تمامًا وجودهم، مما أثار استياءهما.

بعد عودتهما ليلًا، فوجئ ولعة ومفتاح بقرار طردهما من الدار، فقررا الانتقال بعيدًا عنها، استأجر مفتاح شقة جديدة، وقاما بأخذ الأطفال إليها، حيث أمضوا وقتًا ممتعًا، وحرصا على توفير الطعام والترفيه لهم.

عندما اكتشف المشرفون في الدار غياب الأطفال، بدا موقف محمود حميدة غريبًا، إذ لم يكن رد فعله مفاجئًا كما توقع البعض لكن المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، عندما عاد ولعة ومفتاح إلى الشقة ومعهما الأطفال، ليجدوا محمود حميدة ورجاله في انتظارهم داخل المكان، ما ينذر بتطورات درامية مثيرة في الحلقات القادمة.

مسلسل ولاد الشمس

أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

اقرأ أيضًا:

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ولاد الشمس والبرومو التشويقي له

مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس وأبطاله