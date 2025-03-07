أحداث مسلسل ولاد الشمس.. الحلقة السابعة هروب الأطفال ينقلب كابوس واختطاف ولعة

تصاعدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، بعد عرض الحلقة السابعة في الساعات الماضية، واشتعلت الحلقة بين صراع ولعة ومفتاح ضد مدير الدار، والعمل ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان، والحلقات من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ولاد الشمس



شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ولاد الشمس تطورات درامية مشوقة، حيث تمكن ولعة ومفتاح من تهريب أطفال الدار من بطش مديرها، الذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة.

قررا أن يتحملا ولعة ومفتاح مسؤوليتهما تجاه الأطفال ضمن أحداث حلقة مسلسل ولاد الشمس، فاصطحباهما إلى شقة ليعيشوا هناك في أمان لكن سرعان ما اكتشف محمود حميدة الأمر، فاقتحم الشقة مع رجاله، واستولى على الأموال التي كانت بحوزة ولعة ومفتاح، ثم قاموا بالاعتداء عليهما وأعادوا الأطفال إلى الدار.

لم يقف الأطفال مكتوفي الأيدي، إذ عبروا عن رفضهم للعودة إلى الدار من خلال إثارة الفوضى والاحتجاج، هذا الأمر أغضب محمود حميدة، فقرر معاقبتهم بحبسهم وحرمانهم من الطعام، مما زاد من معاناتهم وأشعل شرارة التوتر داخل الدار.

في تطور آخر، اكتشف محمود حميدة اختفاء مستند مهم من الدار، مما أثار شكوكه حول ولعة ومفتاح، واعتقد أنهما المسؤولان عن السرقة ليضغط عليهما، اشترط عليهما العودة إلى الدار وإحضار المستندات المسروقة مقابل إطلاق سراح الأطفال.

إلا أن الحقيقة كانت مختلفة، حيث تبين أن المستندات بحوزة معتز هشام، أحد المقيمين في الدار، الذي سرقها بهدف تقديمها للصحفية مريم الجندي لكشف الحقائق.

في المشهد الختامي للحلقة، تصاعدت الإثارة عندما تعرض ولعة للاختطاف على يد مجهولين أثناء تواجده في الشارع، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مصيره وما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات القادمة.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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