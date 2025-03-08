أحداث مسلسل ولاد الشمس.. الحلقة الثامنة السم ينهي حياة قطايف ومفتاح يواجه الحقيقة المرة

تصاعدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، بعد عرض الحلقة الثامنة في الساعات الماضية، واشتعلت الحلقة بعد وفاة معتز هشام على يد مدير الدار، والعمل ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان، والحلقات من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ولاد الشمس

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ولاد الشمس تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت حدة الصراعات وكُشفت العديد من الحقائق الصادمة.

بدأت الأحداث باختطاف ولعة، الذي يجسد شخصيته أحمد مالك ضمن احداث مسلسل ولاد الشمس، ولكن المفاجأة كانت أن الخاطفين لم يكونوا من رجال الشرطة، بل كانوا يعملون لصالح محمود حميدة، مدير دار الأيتام، المعروف بقسوته وجرائمه التي لا تنتهي.

على الجانب الآخر، كان مفتاح، الذي يؤدي دوره طه دسوقي، يبحث عن ولعة في كل مكان وفي الدار، قامت إحدى المشرفات بتحضير الطعام للأطفال سرًا، بعد أن حرمهم المدير منه كعقاب لخروجهم مع ولعة ومفتاح، الأمر الذي دفعه إلى معاقبتها بشدة.

في تطور خطير، اكتشف محمود حميدة أن قطايف هو من قام بسرقة المستندات، فقرر التخلص منه نهائيًا عبر دسّ السم في البيتزا، ليأكلها الضحية دون أن يدرك الحقيقة.



بينما لم يكن ولعة ومفتاح على علم بالمكيدة، صُدم الجميع برحيل قطايف المفاجئ، وسط حالة من الحزن الشديد.

في مشهد مؤثر مع نهاية الحلقة، تعرض مفتاح لصدمة أخرى حين اكتشف خيانة حبيبته فقد شاهدها تجلس مع شخص آخر في أحد المقاهي، بينما كانت تخدعه وتخبره بأنها في العمل، ليجد نفسه أمام حقيقة لم يكن يتوقعها.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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