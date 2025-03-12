تتواصل الإثارة والتشويق في مسلسل ولاد الشمس مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم الأربعاء، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر تطورات الأحداث بعد التصاعد الدرامي الملحوظ في الحلقات السابقة. المسلسل، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية الحالية، يسلط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة، أبرزها معاناة الأطفال الأيتام في مجتمع يرزح تحت وطأة الفقر والاستغلال، مقدّمًا صورة مؤثرة عن التحديات التي يواجهونها في دور الرعاية. ويرصد الموجز في السطور التالية موعد إعادة عرض مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12 وموعد عرض الحلقة 13.

تصاعد الأحداث في الحلقة الجديدة

من المنتظر أن تحمل الحلقة القادمة مفاجآت وتطورات مهمة في مسار القصة، حيث تزداد الصراعات تعقيدًا بين الشخصيات، ويتوقع المشاهدون الكشف عن مزيد من الأسرار، إلى جانب تطورات جديدة في العلاقات المتشابكة داخل المسلسل. ويواصل العمل تقديم معالجة درامية جريئة لواقع الأيتام داخل دور الرعاية، مسلطًا الضوء على تأثير هذه البيئة القاسية على نفسياتهم ومستقبلهم، مما يعزز الوعي المجتمعي بقضاياهم.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم:

أحمد مالك

طه دسوقي

محمود حميدة

فرح يوسف

جلا هشام

مريم الجندي

معتز هشام

فليكس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

قناة ON: الساعة 8:30 مساءً (الإعادة 5:30 صباحًا و3:30 عصرًا).

قناة CBC: الساعة 9:45 مساءً (الإعادة 2:45 صباحًا و12:15 ظهرًا).



قصة المسلسل وأبرز أحداثه

يُقدم مسلسل ولاد الشمس طرحًا عميقًا لقضية الأيتام من خلال شخصيتي "ولعة" (أحمد مالك) و*"مفتاح" (طه دسوقي)*، اللذين نشآ داخل دار أيتام وظلا مقيمين بها رغم بلوغهما السن القانونية للخروج. يبرز المسلسل الاختلاف بين الشخصيتين من حيث الفكر والتوجه، مما يدفعهما إلى مواجهة تحديات متعددة داخل الدار، حيث يتم استغلالهما في أعمال غير قانونية، مثل السرقة لصالح مالك الدار.

ومع تطور الأحداث، يجد الثنائي نفسيهما في صراع مباشر مع صاحب الدار، بعدما كانا يعملان تحت إمرته في أنشطة غير مشروعة. تتصاعد المواجهات بينهم، ليكشف المسلسل عن التأثيرات النفسية والاجتماعية العميقة التي تتركها الحياة داخل دور الأيتام، إلى جانب استعراض أحلام الأبطال وطموحاتهم في مواجهة الواقع الصعب الذي فرضته عليهم الظروف.

مع استمرار عرض الحلقات، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر كيف ستتطور الصراعات بين الشخصيات، وما المفاجآت التي يحملها المسلسل في طياته، ليظل واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تناقش القضايا الاجتماعية بجرأة وعمق.

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