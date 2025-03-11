أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة الحادية عشرة محمود حميدة يشعل الفتنة بين ولعة ومفتاح

تصاعدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، من تطورات عديدة بعد محاولة الانتقام من محمود حميدة مدير الدار مما أثارت الحلقة الجديدة تشويق الجمهور، والمسلسل مكون من 15 حلقة ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ولاد الشمس



تشهد الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ولاد الشمس تصاعد التوتر، حيث يتم احتجاز ماجد (محمود حميدة) داخل الدار من قبل ولعة ومفتاح، بعد اكتشافهما أنه المسؤول عن قتل قطايف.

في مواجهة حاسمة، يعترف ماجد بسر صادم، مؤكدًا أن والدة ولعة (أحمد مالك) لا تزال على قيد الحياة، لكنها تخلت عنه في طفولته، مدعية أنه "نحس".

هذه المعلومة تدفع ولعة للبحث عن الحقيقة، ليجد تأكيدًا من صديق قديم لماجد بأن والدته هربت ولن يتمكن من العثور عليها.

لا يتوقف ماجد عند هذا الحد، بل يواصل دسائسه، محاولًا الإيقاع بين ولعة ومفتاح (طه دسوقي)، ويخبر مفتاح أن ولعة يخونه مع صديقته، في محاولة لبث الشك بينهما لكن الحقيقة أن ماجد هو المدبر الحقيقي لهذه المؤامرة، حيث دفع الفتاة للتقرب من ولعة بهدف تدمير صداقتهما.

ينجح ماجد في زرع الشك داخل مفتاح، فيقوم الأخير بأخذ هاتف ولعة ويرسل رسالة إلى الفتاة باسمه، ليتلقى ردًا يؤكد شكوكه ولكن الحقيقة أن ولعة بريء وقرر مفتاح أن يترك الدار.



أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مسلسل ولاد الشمس

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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