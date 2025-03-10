أحداث مسلسل ولاد الشمس.. الحلقة العاشرة ولعة ومفتاح ينتقمان من مدير الدار

تصاعدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، بعد عرض الحلقة العاشرة التي شهدت تطورات عديدة، منها كشف السر وارء موت صديقهم معتز هشام، والعمل ضمن سباق مسلسلات رمضان في النصف الأول من شهر رمضان، والحلقات من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ولاد الشمس خلال السطور التالية.

مسلسل ولاد الشمس

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ولاد الشمس



شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ولاد الشمس، أحداث جديدة، حيث بدأت الحلقة منها استمرار ماجد (محمود حميدة) تنفيذ خططه داخل دار الأيتام، حيث تمكن من إقناع عبيد بالعودة إلى الملجأ بعد أن وعده بالزواج من إحدى المشرفات هناك، مما جعله يطمئن ويقبل بالعودة وقام بصلحه مع حبيبته واتفق على موعد زواجهما.

مسلسل ولاد الشمس

بالمصادفة، يتلقى ولعة ومفتاح مكالمة من أحد الأطفال المقيمين في الدار، يكشف خلالها عن معلومة خطيرة، إذ يخبرهما أن ماجد يقوم بتشغيل الأطفال واستغلالهم.

كما أكد الطفل أن قطايف، قبل وفاته، خرج من مكتب ماجد وكان يبدو عليه المرض، مما دفع ولعة ومفتاح للشك في أن ماجد هو المسؤول عن تسممه الذي أدى إلى وفاته.

بعد استنتاجهما أن ماجد وراء مقتل قطايف، قرر ولعة ومفتاح الانتقام منه بنفس الطريقة التي كان يعذب بها الأطفال في الدار، فقاما بحبسه في غرفة داخل الملجأ وحرمانه من الأكل تمامًا كما كان يفعل مع الأطفال الذين يقعون تحت سلطته.

مسلسل ولاد الشمس

بينما كان ماجد في قبضة ولعة، كشف له عن سر لم يكن في الحسبان، حيث أخبره أن والدته لا تزال على قيد الحياة، مما أثار دهشة ولعة وترك الحلقة على نهاية مشوقة تفتح الباب أمام أحداث جديدة.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

يضم مسلسل ولاد الشمس، مجموعة متميزة من الفنانين، منهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، ومعتز هشام، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل ولاد الشمس

بدأ عرض مسلسل ولاد الشمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث يُعرض حصريًا على قناتي ON وCBC، إلى جانب توفر الحلقات على منصة Watch It الإلكترونية.

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 5:30 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد العرض والإعادة على قناة CBC

• العرض الأول: الساعة 9:45 مساءً.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 12:15 ظهرًا.

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