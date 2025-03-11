ترامب يصعد الحرب التجارية مع كندا: رسوم جمركية جديدة وتوتر متزايد

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية، لترتفع من 25% إلى 50%، بدءًا من 12 مارس 2025. وجاء هذا القرار ردًا على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية ضريبة بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى بعض الولايات الأمريكية، مثل نيويورك وميشيغان ومينيسوتا، وهو ما اعتبره ترامب "تهديدًا غير مقبول". ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

اضطراب في الأسواق بعد القرار الأمريكي

القرار الأمريكي أثار اضطرابًا في الأسواق، حيث تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة، بينما انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل ملحوظ. وعلى الجانب الآخر، أكدت كندا أنها لن تتراجع عن فرض التعرفة الجديدة على الكهرباء، مشيرةً إلى أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي نفسه.

ترامب يهدد بإعلان الطوارئ ورفع رسوم السيارات

لم يكتفِ ترامب بذلك، بل هدد بفرض حالة طوارئ وطنية في الولايات المتضررة من قرار كندا، كما لوّح بإمكانية رفع الرسوم على واردات السيارات الكندية اعتبارًا من أبريل المقبل، وهو ما قد يضع صناعة السيارات في كندا أمام تحدٍ كبير.

تصعيد سياسي واقتصادي يهدد العلاقات بين البلدين

في تصعيد إضافي، أعاد ترامب طرح فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك سيكون الحل الأمثل للقضاء على النزاعات التجارية، وتقليل الضرائب، وإلغاء الحواجز الجمركية بين البلدين.

هل يتجه النزاع إلى التصعيد أم الحل الدبلوماسي؟

هذا التوتر المتزايد بين الجانبين يثير قلقًا دوليًا، خاصة أن كندا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا، وأي تصعيد إضافي قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. ومع استمرار التهديدات المتبادلة، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى مزيد من التوتر أم أن الطرفين سيلجآن للحلول الدبلوماسية.

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