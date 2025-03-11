إدارة ترامب تهدد العراق.. ماعلاقة الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين عراقيين إن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، قد نقل رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية،إليزابيث تسوركوف، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



إدارة ترامب هددت بفرض عقوبات على العراق في حال عدم عودة تسوركوف

و أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وجهت تحذيرات رسمية لبغداد، مشددةً على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام عملية الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف التي إختفت في العراق قبل عامين.

وطالبت إدارة ترامب من العراق ضمان الإفراج الفوري عن تسوركوف، التي تم اختطافها في العراق، محذرة من عواقب سياسية واقتصادية في حال عدم إطلاق سراحها.



وأوضح المسؤولون أن بوهلر هدد بإتخاذ إجراءات عقابية ضد العراق في حال عدم إطلاق سراح تسوركوف قريبا.

هذا وقد أكد المسؤولون العراقيون أن الحكومة، تبذل جهوداً مكثفة لحل تلك الأزمة، في مسعى لتجنب العقوبات الأمريكية.

وأضاف أحد المسؤولين العراقيين أن السلطات تركز على التوسط مع كتائب حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

وقال المصدر: "نحن نعمل على القضية منذ أشهر، لكن الخاطفين لم يستجيبوا على الإطلاق، والفدية ليست هدفهم"، مما يجعل حل القضية أكثر تعقيداً.



تفاصيل الواقعة

وتعود وقائع إختفاء تسوركوف طالبة الدكتوراة في جامعة برينستون الأمريكية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق إلى مارس لعام 2023.



وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوف خُطفت، محمّلة فصيل كتائب حزب الله العراقي مسؤولية ذلك. ولمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة.



ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون، و أوضح مصدر أمني عراقي لفرانس برس إن تسوركوف زارت العراق من قبل.



ومنتصف نوفمبر 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً لصحفيين إلتقوا بها .

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