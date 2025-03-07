جاستن ترودو يبكي بسبب سياسات ترامب التجارية وتصاعد الحرب الجمركية

سياسات ترامب.. شهدت الساحة السياسية الكندية لحظة مؤثرة، حيث لم يتمالك رئيس الوزراء جاستن ترودو دموعه أثناء حديثه مع الصحفيين عن تأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلاده، وأكد ترودو خلال المؤتمر الصحفي أنه يضع مصالح الكنديين فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن الإجراءات الجمركية الأمريكية شكلت تحدياً كبيراً لكندا، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصعيد الرسوم الجمركية بين كندا والولايات المتحدة

بدأت الأزمة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية صارمة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك بنسبة 25%، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين، وأعلن البيت الأبيض أن سياسات ترامب وهذه القرارات تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي والتصدي للتحديات التي تشكلها الهجرة غير الشرعية وتوريد المخدرات، مثل الفنتانيل، عبر الحدود.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق دون استثناء، مشيراً إلى أن المكسيك وكندا لن تتمكنا من تفاديها بأي شكل.

رد كندا على الإجراءات الأمريكية

لم يقف ترودو مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات، حيث أعلن أن كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 107 مليارات دولار.

وأوضح أن هذه الرسوم ستُطبق فوراً على بضائع بقيمة 30 مليار دولار كندي، فيما سيتم فرض الرسوم المتبقية بعد 21 يوماً، في خطوة تصعيدية تعكس مدى التوتر بين البلدين.

يبدو أن الأزمة التجارية بين كندا والولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما. فهل تؤدي هذه الحرب الجمركية إلى تداعيات اقتصادية أكبر، أم سيجد الجانبان سبيلاً للحوار وتخفيف التوتر؟

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