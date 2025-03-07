القصة الكاملة لـ إغلاق ترامب وزارة التعليم الأمريكية

سيطرت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية علي الشارع الأمريكي، ويأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج وضعته إدارة ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ قرار ترامب بإغلاق وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لـ القانون الأمريكي.

ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها "خدعة" فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.

ترامب

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه من المرجح أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ترامب سيطلب من وزيرة التعليم ليندا ماكماهون اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وفقًا لـ القانون الأمريكي.

لماذا قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزًا بقيمة 25.000 دولار لموظفيها؟

وكانت وزارة التعليم الأمريكية قدمت حافزًا يصل إلى 25.000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.

وعرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد لقبول أو رفض العرض، وذلك في بريد إلكتروني على مستوى الوزارة.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في تصريحات صحفية له: "يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم الأمريكية أرسلت بريدًا إلكترونيًا لموظفيها تعرض عليهم مبلغًا يصل إلى 25.000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP)".

وزارة التعليم الأمريكية تقدم مبلغ إنهاء الخدمة لموظفيها

وفي نفس الصدد، قالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم الموارد البشرية، في البريد الإلكتروني: "هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدًا في القوى العاملة بـ وزارة التعليم الأمريكية"، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون "ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25.000 دولار".

وأفاد التقرير بأن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات.

ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرًا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرًا.

وأكد تقرير صحيفة "ذا هيل"، أن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية بالكامل.

وفي بداية شهر فبراير الماضي، قال ترامب إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم الأمريكية بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونجرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك.

وقال ترامب من قبل إنه كلف ليندا ماكمان التي اختارها لمنصب وزير التعليم بإغلاق الوزارة التي يريد أن تقودها.

ترامب

ترامب اقترح إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى

واقترح ترامب إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، لكن الكونجرس لم يتحرك، وتوظف الوزارة الاتحادية 4245 موظفا وأنفقت 251 مليار دولار في السنة الأخيرة.

ودعت مراكز بحثية محافظة إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية واقترحت أن تضطلع وكالات أخرى ببرامجها للمساعدات وأعباء الرقابة عليها.

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